Число заболевших эхинококкозом ульяновских суворовцев увеличилось до 49

01.03.19 11:57

© РИА Новости. Варвара Гертье

1 марта. Interfax-Russia.ru - Медики продолжают обследовать курсантов и сотрудников Суворовского военного училища в Ульяновской области после массового заражения эхинококкозом, число заболевших увеличилось, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Алексей Куринный.

"По состоянию на 20 февраля 2019 года по результатам обследования воспитанников, направленных УГСВУ на обследование, диагноз "эхинококкоз" установлен в 49 случаях", - говорится в ответе на официальный запрос депутата в министерство здравоохранения РФ.

Ответ за подписью заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого депутат выложил на своей странице в социальной сети.

В целях проведения дифференциальной диагностики и уточнения диагноза были обследованы 518 воспитанников (100%) и 305 сотрудников, включая 42 работников столовой училища.

В середине февраля сообщалось, что диагноз "эхинококкоз" (инфекционное заболевание легких) был подтвержден у 26 человек.

"В настоящее время продолжается необходимое обследование воспитанников и сотрудников УГСВУ специалистами медицинских организаций Ульяновской области и учреждений Минобороны РФ", - сообщается в ответе за запрос депутата.

Обследование контингента проводится на базе филиала N4 ФГКУ "428 ВГ" Минобороны России, Ульяновской областной детской клинической больницы им.Ю.Ф.Горячева, детской городской клинической больницы Ульяновска и городской клинической больницы N1.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).