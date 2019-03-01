В столице стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица"

01.03.19 12:08

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 марта. Interfax-Russia.ru - Производители и фермеры из 20 регионов России представят свою продукцию с 1 по 10 марта на гастрономическом фестивале "Московская Масленица", сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума городского правительства.

По его словам, фестиваль пройдет на 23 городских площадках, восемь из них откроются в парках.

Отечественные производители привезут в Москву более 70 видов сыра и 30 сортов чая, свыше 30 видов деликатесов из дичи и 40 видов рыбы и морепродуктов, уточнил глава департамента.

Гостям "Московской Масленицы" предложат попробовать блины по старинным и современным авторским рецептам.

Посетителей ресторанных шале будут ждать более 50 горячих блюд из мяса и рыбы. В меню войдут балканская плескавица (котлета из рубленого мяса - ИФ), традиционные дагестанские пельмени курзе, кавказские лепешки чуду, английские картофельные и бельгийские вафли, а также ленивые беляши.

Гостей фестиваля ждет более 200 спектаклей и развлекательных программ и порядка 150 концертов, добавил А.Немерюк.

"Московская Масленица" входит в цикл уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году гостями фестиваля стали 4,75 млн. человек.