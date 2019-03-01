Пойманные в Приморье японские браконьеры оштрафованы на 39 млн рублей

01.03.19 12:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 марта. Interfax-Russia.ru - Более 39 млн рублей оплачено в счет возмещения ущерба, причиненного водным биоресурсам экипажем японского рыболовного судна "Нишино Мару-68" , которое российские пограничники задержали в конце января у берегов Приморья, сообщила в пятницу пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Также за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство, на капитана судна наложен штраф в размере свыше 115 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

"После рассмотрения административного дела в отношении капитана судна и оплаты наложенного штрафа судну предоставлена свободная практика", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что после завершения разбирательства шхуна покинула приморский порт Находка.

Как сообщалось, сотрудники погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в акватории Японского моря задержали рыболовную шхуну "Нишино Мару-68" (порт приписки Идзумо, экипаж - десять граждан Японии) за незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ.

На борту было обнаружено более 57 тысяч особей краба-стригуна красного.

Судно было доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства. В отношении капитана судна возбудили дело по ч.2. ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море).