Женщина скончалась на борту летевшего из Махачкалы в Петербург самолета

01.03.19 12:19

© РИА Новости. Максим Блинов

1 марта. Interfax-Russia.ru - Пассажирка умерла на борту самолета во время перелета из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиакомпании "Победа", выполнявшей рейс.

"Это произошло еще вчера. После посадки в аэропорту Санкт-Петербурга стюардессы попытались разбудить женщину. Но, к сожалению, выяснилось, что она мертва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у этой женщины была онкология, она летела в северную столицу на лечение.