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01.03.19 12:27

Максимальное количество заявок на переезд для работы в ДФО приходит из Сибири

© РИА Новости. Илья Питалев
1 марта. Interfax-Russia.ru - Соискатели готовы переезжать в Дальневосточный федеральный округ для работы на промышленных предприятиях, и при этом каждый четвертый отклик приходится на вакансии инженерно-технической направленности, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития, опираясь на анализ откликов и вакансий, проведенных Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

"Это такие специальности, как мастер, технолог, ведущий инженер, начальник участка, главный технолог, руководитель проекта. Каждый пятый соискатель имеет квалифицированные рабочие специальности: электромонтер, электрогазосварщик, электромеханик, электрослесарь, токарь, крановщик, стропальщик и другие", - отмечают в министерстве.

По данным исследования, 62% всех откликов приходится на местных жителей (дальневосточного макрорегиона), 38% - на жителей из других регионов России.

"Самая активная категория соискателей, готовых к переезду на Дальний Восток, - это граждане в возрасте от 25 до 44 лет, преимущественно имеющие высшее или незаконченное высшее образование", - говорится в сообщении.

При этом Топ российских регионов, откуда приходит наибольшее число откликов на вакансии, размещенные Агентством, включает регионы центральной и северо-западной части Российской Федерации: Нижегородскую область, Ленинградскую область, Калужскую область, Архангельскую область, а также регионы Сибири: Иркутскую область, Красноярский край, Кемеровскую область.

"Наиболее мотивированными к переезду среди соискателей из недальневосточных регионов являются мужчины - 86% от всех откликов. 35% от всех соискателей - это граждане в возрасте от 25 до 34 лет, 36% - от 35 до 44 лет", - сообщили в министерстве.

"Ключевыми мотивационными факторами для переезда являются более высокий уровень заработной платы, продолжение работы по специальности, участие в масштабных проектах. Люди едут за перспективой", - комментирует результаты исследования заместитель генерального директора АРЧК ДВ Гасан Гасанбалаев, которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

Топ регионов, куда переезжают работники, по данным АРЧК ДВ, включает: Приморский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область, Хабаровский край.

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