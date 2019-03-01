Лавины не опасны для лыжников, катающихся по трассам курорта Архыз

01.03.19 12:39

© РИА Новости. Виталий Тимкив

1 марта. Interfax-Russia.ru - На трассах курорта Архыз в Карачаево-Черкессии нет лавиноопасных участков, сход лавин возможен только вне территории курорта, сообщил журналистам в пятницу руководитель управления проекта ВТРК "Архыз" Умар-Али Байрамуков, комментируя ситуацию со сходом лавины на группу лыжников.

Восемь лыжников в четверг попали в зону схода лавины на хребте Дукка в Архызском ущелье в Карачаево-Черкесии, шесть оказались непосредственно под лавиной. Один человек (гид) погиб, еще пятеро были госпитализированы. Все они - туристы из Московской области. По предварительной информации, лыжники могли сами подрезать лавину и вызвать ее сход.

"На территории курорта Архыз нет лавиноопасных трасс. Если человек не вышел за трассы, опасных участков нет, все лавинозащитные мероприятия проведены. Везде стоят сетки, опасные участки ограждены. Вчерашний инцидент - это вертолетное катание, внетрассовое, heli-ski. Они могут кататься с любой горы - увидели ее сверху, вертолет их сбрасывает и потом внизу подбирает", - рассказал он.

Как подчеркнула руководитель пресс-службы АО "Курорты Северного Кавказа" Екатерина Жигало, курорт старается не пропагандировать внетрассовое катание как не отвечающее в полной мере требованиям безопасности.