На внедрение новых медицинских технологий в Алтайском крае выделен 1 млрд рублей

01.03.19 12:43

© РИА Новости. Варвара Гертье

1 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о дополнительном выделении 1 млрд рублей из краевого бюджета для сферы здравоохранения, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

По данным властей, в 2019 году на укрепление материально-технической базы здравоохранения в Алтайском крае было предусмотрено почти 690 млн рублей. В.Томенко принял решение направить в эту сферу еще 1 млрд рублей.

"Дополнительные средства позволят нам сделать шаг вперед по внедрению новых медицинских технологий в районах и городах региона. Средства будут направлены на проектирование, реконструкцию и строительство новых объектов здравоохранения. Особое внимание будет уделяться шести межрайонным медицинских центрам в Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде и Барнауле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги потратят на дооснащение медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений и отделений реанимации и анестезиологии в этих городах. Кроме того, предусмотрена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ряда больниц в 2020 году.

Благодаря выделенным средства, власти края рассчитывают закончить аварийно-восстановительный ремонт здания противотуберкулезного диспансера в Бийске - на эти цели потратят 55 млн рублей.

Выделенные средства также позволят отремонтировать и ряд детских медицинских учреждений. Планируется выполнить капитальный ремонт в общежитиях базового медицинского колледжа в Барнауле, оснастить оргтехникой и медицинскими симуляторами Каменский, Рубцовский, Благовещенский и Барнаульский колледжи.