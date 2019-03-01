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01.03.19 12:46

Традиции кулачных боев возродят на Масленицу в Липецкой области

© РИА Новости. Евгения Новоженина
1 марта. Interfax-Russia.ru - Кулачные бои "стенка на стенку" станут центральным событием масленичного народного гуляния "Мусаткин двор", которое пройдет 9 марта в окрестностях Липецка, сообщили в пятницу "Интерфаксу" инициаторы мероприятия из липецкого клуба исторической реконструкции "Северный Берег".

"Намерение энтузиастов поддержала администрация Липецкого района. Зрителям будут представлены спортизированные варианты аутентичных мужских единоборств. Правила состязаний разработаны по итогам этнографических исследований в селах близ Липецка", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что бои состоятся на пойменном лугу у старицы реки Воронеж на окраине села Сырское. На этом месте еще несколько десятков лет назад проходили самобытные гуляния, пиком которых были кулачные бои "стенка на стенку". Главной задачей схватки было потеснить "стенку" соперников. Мужчины сходились также в индивидуальных поединках "на любца".

"Кулачки" служили символом удальства и силы, к которым стремилась молодежь и которые отнюдь не лишни и в наше время", - заключил представитель клуба.

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