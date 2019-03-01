Бастрыкин призвал работать над пресечением экстремизма в молодежной среде

01.03.19 12:59

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

1 марта. Interfax-Russia.ru - Почти треть привлеченных к ответственности за экстремизм в 2018 году - молодые люди 18-24 лет, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

"СК направил в суд с обвинительным заключением 504 уголовных дела об экстремизме. Среди 894 выявленных экстремистов - 99 участников школ, вузов. 282 человека - молодежь 18-24 лет", - сказал А.Бастрыкин в пятницу на расширенной коллегии ведомства.

Он призвал принять продуманные и четкие шаги для эффективного пресечения экстремизма в молодежной среде и среди подростков.

"В первую очередь целенаправленная работа должна вести по нейтрализации деструктивных действий в интернете, который используется в качестве главного инструмента вербовки молодежи через соцсети, форумы и чаты, закрытые интернет-сообщества", - сказал А.Бастрыкин.

Он добавил, что в 2018 году в суд направлено 116 уголовных дел о преступлениях террористического характера.