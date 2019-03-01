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01.03.19 12:59
Бастрыкин призвал работать над пресечением экстремизма в молодежной среде
"СК направил в суд с обвинительным заключением 504 уголовных дела об экстремизме. Среди 894 выявленных экстремистов - 99 участников школ, вузов. 282 человека - молодежь 18-24 лет", - сказал А.Бастрыкин в пятницу на расширенной коллегии ведомства.
Он призвал принять продуманные и четкие шаги для эффективного пресечения экстремизма в молодежной среде и среди подростков.
"В первую очередь целенаправленная работа должна вести по нейтрализации деструктивных действий в интернете, который используется в качестве главного инструмента вербовки молодежи через соцсети, форумы и чаты, закрытые интернет-сообщества", - сказал А.Бастрыкин.
Он добавил, что в 2018 году в суд направлено 116 уголовных дел о преступлениях террористического характера.
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