Возвращение "Победы" с международными рейсами из "Пулково" маловероятно

01.03.19 13:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 марта. Interfax-Russia.ru - Шансы на возвращение авиакомпании "Победа" с международными рейсами в летнее расписание аэропорта "Пулково" крайне малы, сообщил коммерческий директор ООО "ВВСС" (управляет аэропортом) Евгений Ильин журналистам в пятницу.

"В это летнее расписание, я думаю, шансы малы. Потому что у авиакомпании есть план поступления воздушных судов, и компания планирует свое летнее расписание в соответствии с этим планом. Что-то дополнительно сверх этого не появится, это точно", - сказал Е.Ильин, отвечая на вопрос о вероятности возвращения "Победы".

Он также отметил, что пассажиропоток "Победы" в "Пулково" в 2019 году может вырасти за счет внутренних рейсов. Авиакомпания выполнила в 2018 году 1,6 тыс. рейсов из/в Петербург, из них только 200 по международным направлениям, и перевезла 1,2 млн пассажиров. В 2019 году авиакомпанией уже заявлено в "Пулково" 2 тыс. 711 рейсов, добавил Е.Ильин.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закрывает международные рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" с 31 марта.