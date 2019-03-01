Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусами в Архангельске

01.03.19 13:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 марта. Interfax-Russia.ru - 1 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Два пассажирских автобуса столкнулись в пятницу в Архангельске, пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД Поморья.

"В 11.40 мск водитель автобуса МАЗ двигался по улице Тимме со стороны Соломбальского округа. На перекрёстке улиц Воскресенской и Тимме он осуществлял левый поворот. В этот момент в него врезался автобус ПАЗ, двигавшийся во встречном направлении. С ушибами разной степени тяжести к прибывшим медикам обратились семеро человек, в том числе ребёнок 2007 года рождения. Никто не госпитализирован", - отметил собеседник агентства.

По информации МЧС Архангельской области, в аварии также участвовал легковой автомобиль. "Пока госпитализация понадобилась двум пострадавшим", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.