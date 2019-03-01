Память десантников из 6 роты, погибших в Чечне, почтили в Пскове

01.03.19 13:15

© РИА Новости. Илья Московец

1 марта. Interfax-Russia.ru - В Пскове почтили память десантников шестой роты, погибших в неравном бою с боевиками в 2000 году в Чечне.

Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, в пятницу утром в храме Александра Невского прошла лития. На церковную службу пришли родственники и близкие погибших десантников, их сослуживцы и военнослужащие Псковского гарнизона. Молебен отслужил настоятель храма Святого Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

В полдень губернатор Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вместе с родственниками и близкими десантников возложили цветы к мемориалу "Купол" в Черехе, где дислоцируется 76-я десантно-штурмовая дивизия.

В памятной церемонии также приняли участие заместитель командующего воздушно-десантными войсками, генерал-майор Нариман Тимергазин, представители органов власти области, города, командование дивизии, руководство силовых структур, ветераны соединения и жители города.

"В память о десантниках, героически погибших 1 марта в 2000 году в Чечне, была объявлена минута молчания, прозвучал гимн РФ, а после военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем", - говорится в сообщении.

Затем в часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории 104-го полка, была отслужена поименная панихида.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

В июле 2018 года президент РФ подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Ранее губернатор Псковской области М.Ведерников провел заседание регионального оргкомитета, на котором был утвержден план подготовки и проведения памятных мероприятий в 2020 году.