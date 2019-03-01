Неизвестные из пневматики расстреляли прохожих у школы в Нижнем Новгороде

01.03.19 13:25

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 марта. Interfax-Russia.ru - Стрельба из пневматического оружия произошла в пятницу в Канавинском районе Нижнего Новгорода, есть пострадавший, сообщается в городской соцсети в Интернете.

"Неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле школы номер 121 на улице Тонкинской. Люди разбежались врассыпную. Несколько прохожих укрылись в самой школе", - пишут пользователи соцсети.

В пресс-службе Росгвардии по региону агентству подтвердили, что произошла стрельба на улице Тонкинской.

"Сотрудники выехали на улицу Тонкинскую, где произошла стрельба. Участники и обстоятельства происшествия уточняются", - сказал собеседник агентства.

По данным пользователей соцсетей, перестрелка началась около дома по Московскому шоссе.

"Две компании молодежи что-то не поделили между собой. В итоге конфликт перерос в стрельбу. После этого они скрылись с места на двух машинах и поехали в сторону улицы Тонкинской. Гонка с преследованием была недолгой. Одну из машин бросили", - пишут пользователи.

Они отмечают, что в результате один человек получил ранение в плечо, госпитализация ему не требуется.

"По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия, стрелявших разыскивают", - говорится в сообщении.

На фотографии, размещенной в сообществе, видно, что рядом со школой дежурят машины экстренных служб: "скорая помощь", полиция и МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области агентству не смогли оперативно уточнить информацию.

"Информация собирается, сотрудники работают, официальный комментарий будет позже", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник пресс-службы полиции региона Ольга Кравчук.

В свою очередь директор школы N121 Елена Молодцова сообщила агентству, что "никакого инцидента со стрельбой на территории образовательного учреждения не происходило".

"Никакой стрельбы не было, никто не забегал в школу и не укрывался", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода сообщает со ссылкой на директора департамента образования мэрии Елену Платонову, что школа N 121 работает в обычном режиме.

По ее словам, после того, как в учебное заведение забежали несколько человек, охранник нажал "тревожную кнопку" вызова полиции. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли по вызову.

"Ни дети, ни педагогический коллектив не пострадали, школа работает, как и работала", - подчеркнула Е.Платонова.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области агентству сообщили, что "в результате происшествия в Канавинском районе Нижнего Новгорода пострадал один человек". "Бригада Центра медицины катастроф на месте провела осмотр пострадавшего и констатировала ушиб левого плеча в результате применения травматического оружия. Пострадавший от госпитализации отказался", - сказал представитель минздрава.

Возраст пострадавшего в Минздраве не уточнили.