Вспышка кори зафиксирована в Орловской области

01.03.19 13:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 марта. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор зарегистрировал 15 случаев заболевания корью среди жителей Орловской области, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Екатерина Яшкина.

"Очаг заболевания находится в городе Дмитровск Орловской области. Все 15 человек - из одной религиозной общины. В начале февраля с территории Украины в регион прибыли два ребенка, которые болели корью. После контакта с заболевшим один из представителей общины заразился", - сказала Е.Яшкина.

По ее словам, все заболевшие являются последователями баптистского вероучения.

"По религиозным соображениям прививок они не делали", - отметила Е.Яшкина.

Для предотвращения распространения заболевания в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия и вакцинация населения.

Корь - острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, в случае контакта с больным корью не привитые от данной инфекции и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев.