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01.03.19 13:28
Вспышка кори зафиксирована в Орловской области
"Очаг заболевания находится в городе Дмитровск Орловской области. Все 15 человек - из одной религиозной общины. В начале февраля с территории Украины в регион прибыли два ребенка, которые болели корью. После контакта с заболевшим один из представителей общины заразился", - сказала Е.Яшкина.
По ее словам, все заболевшие являются последователями баптистского вероучения.
"По религиозным соображениям прививок они не делали", - отметила Е.Яшкина.
Для предотвращения распространения заболевания в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия и вакцинация населения.
Корь - острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, в случае контакта с больным корью не привитые от данной инфекции и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев.
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