В Югре повысят зарплату учителям

01.03.19 13:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 марта. Interfax-Russia.ru - Заработная плата сотрудников образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа будет увеличена, сообщается на сайте правительства региона.

Правительство ХМАО на заседании в пятницу приняло решение проиндексировать зарплату учителей на 4%.

"Средняя заработная плата учителей школ по итогам 2018 года - 66 тысяч 900 рублей. По итогам 2019 года мы будем выходить на цифры 69 тысяч 400 рублей", - приводятся в сообщении слова директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина.

Отмечается, что ХМАО входит в пятерку регионов России по уровню средней зарплаты педагогических работников.