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01.03.19 13:33
Жители Геленджика выберут, на что направить курортный сбор 2019 года
"Средства пойдут на создание объектов курортной инфраструктуры, в перечень которых могут входить парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства, за исключением объектов системы коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
В предложении нужно указать, какой объект предлагается создать, где он может быть расположен, и если есть возможность, представить рисунки, эскизы или фотографии. Наиболее интересные переданы на рассмотрение в Общественный совет.
В прошлом году в Геленджике было собрано около 13 млн руб. По результатам проведенного голосования, деньги потратят на благоустройство сквера по ул. Садовой, работы по озеленению, техническое обслуживание и ремонт фонтанов и установка малых архитектурных форм.
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