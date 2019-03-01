Жители Геленджика выберут, на что направить курортный сбор 2019 года

01.03.19 13:33

© РИА Новости. Виталий Тимкив

1 марта. Interfax-Russia.ru - Жителям Геленджика (Краснодарский край) предлагают внести предложения по расходованию средств курортного сбора предстоящего сезона, сообщает пресс-служба администрации города.

"Средства пойдут на создание объектов курортной инфраструктуры, в перечень которых могут входить парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства, за исключением объектов системы коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

В предложении нужно указать, какой объект предлагается создать, где он может быть расположен, и если есть возможность, представить рисунки, эскизы или фотографии. Наиболее интересные переданы на рассмотрение в Общественный совет.

В прошлом году в Геленджике было собрано около 13 млн руб. По результатам проведенного голосования, деньги потратят на благоустройство сквера по ул. Садовой, работы по озеленению, техническое обслуживание и ремонт фонтанов и установка малых архитектурных форм.