|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.03.19 13:38
Свердловские власти направят 150 млн рублей на улучшение жилищных условий сельским врачам и педагогам
"По поручению губернатора Евгения Куйвашева списки нуждающихся в жилье специалистов составляют профильные министерства", - говорится в сообщении.
В региональном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 150 млн рублей.
Отмечается, что деньги могут быть направлены на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, а также на приобретение жилья в сельской местности.
По данным фонда жилищного строительства, больше всего медиков и педагогов смогут улучшить свои жилищные условия в Шалинском, Горноуральском и Белоярском городских округах, а также в Камышлове.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket