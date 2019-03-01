Свердловские власти направят 150 млн рублей на улучшение жилищных условий сельским врачам и педагогам

01.03.19 13:38

© РИА Новости. Михаил Мордасов

1 марта. Interfax-Russia.ru - Около 100 сельских врачей и педагогов получат из средства областного бюджета на улучшение жилищных условий в 2019 году, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева списки нуждающихся в жилье специалистов составляют профильные министерства", - говорится в сообщении.

В региональном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 150 млн рублей.

Отмечается, что деньги могут быть направлены на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, а также на приобретение жилья в сельской местности.

По данным фонда жилищного строительства, больше всего медиков и педагогов смогут улучшить свои жилищные условия в Шалинском, Горноуральском и Белоярском городских округах, а также в Камышлове.