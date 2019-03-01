В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного пингвина

01.03.19 13:46

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

1 марта. Interfax-Russia.ru - В Московском зоопарке у пары очковых пингвинов появился птенец, сообщается на сайте столичного зоосада.

"Сейчас птенец весит уже более 2 кг. Через месяц детеныш перелиняет и обзаведется опереньем, приспособленным для плаванья. Взрослое оперенье у него появится только к возрасту 2 лет после нескольких линек", - говорится в сообщении.

Сотрудники столичного зоосада помогают птенцу адаптироваться к жизни среди сородичей, а также проводят с ним тренинги, чтобы при необходимости ветеринары смогли провести необходимые для животного процедуры, отмечается на сайте зоосада.

Очковый пингвин занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". За последние несколько десятилетий популяция этих пернатых существенно сократилась из-за уничтожения их естественной среды обитания, загрязнения мирового океана и браконьерства, отметили в столичном зоопарке.