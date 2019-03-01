Почти 40 тысяч человек привлечены к ответственности на нарушение прав предпринимателей

01.03.19 14:04

© РИА Новости. Виталий Безруких

1 марта. Interfax-Russia.ru - Более 37 тыс. человек привлечено к различной ответственности в прошлом году за нарушение прав предпринимателей, возбуждено 187 уголовных дел, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

"Всего принятыми организационными мерами в 2018 году прокурорами пресечено свыше 181 тыс. нарушений законов о защите прав хозяйствующих субъектов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 37 тыс. виновных лиц, возбуждено 187 уголовных дел", - говорится сообщении об итогах надзорной деятельности в сфере прав предпринимателей.

Отмечается, что мерами прокурорского реагирования сумма задолженности перед бизнесом по госконтрактам в 2018 году по сравнению с предыдущим годом сократилась более чем на 3 млрд рублей.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что к концу 2018 года сумма задолженности перед бизнесом по оплате государственных и муниципальных контрактов составила 19,5 млрд рублей.