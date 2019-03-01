Росгеология намерена приступить к ликвидации отходов БЦБК этой осенью

01.03.19 14:30

© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский

1 марта. Interfax-Russia.ru - "Росгеология" намерена этой осенью приступить к реализации проекта по ликвидации отходов Байкальского ЦБК, сообщил глава госхолдинга Роман Панов на слушаниях в Заксобрании Иркутской области в пятницу.

"Сейчас идет разработка проектной документации. Предполагается, что мы завершим этот процесс к сентябрю 2019 года с прохождением экспертизы в Росприроднадзоре и Главгосэкспертизе, что позволит нам в этом году приступить к реализации (ликвидации отходов БЦБК - ИФ)", - сказал он.

Р.Панов пояснил журналистам, что по результатам изысканий на площадке БЦБК Росгеология получила иные данные по имеющимся там отходам, нежели те, что были в первоначальном проекте "ВЭБ-Инжиниринга". "Соответственно, мы видим, что потребуется увеличение срока на проектирование", - сказал Р.Панов.

Ранее сообщалось о намерении "Росгеологии" приступить к работам в июле 2019 года.

Как пояснил на слушаниях Р.Панов, сейчас госхолдинг изучает предложения организаций, которые предлагают свои решения для ликвидации отходов. Наиболее квалифицированные из разработчиков будут допущены для испытаний на картах-накопителях БЦБК.

"Получены более 1,2 тыс. заявок, из них квалифицированных около 100 и около 25 проходят финальный отбор", - сообщил Панов.

Он добавил, что сама технологическая схема переработки осадка (отходов - ИФ) "выверена". По словам Р.Панова, с учетом технологии компания сможет работать с отходами круглый год, а не только в теплый период.

Вопрос о начале рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года, но реализация проекта неоднократно откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. Кроме него в двух картах-накопителях находятся золошлаковые отходы.

Байкальский ЦБК прекратил варку целлюлозы в сентябре 2013 года, находится на стадии конкурсного производства.