В Кремле готовы обсуждать идею единой валюты с Белоруссией

01.03.19 14:35

© РИА Новости. Илья Питалев

1 марта. Interfax-Russia.ru - Единая валюта предусмотрена в союзном договоре России и Белоруссии, детали и конкретика - это предмет для дальнейшего обсуждения, в том числе экспертным сообществом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности введения единой валюты - "общего рубля".

"Это все - предмет экспертного разговора. Существуют соответствующие рабочие группы, о необходимости продолжения разговора в рамках этих рабочих групп говорили президенты РФ и Белоруссии во время недавнего общения в Сочи", - напомнил Д.Песков.

"Есть союзный договор, который был подписан, есть приложения к нему. Там есть определенный алгоритм действий", - сказал пресс-секретарь.

"Нужна ли нюансировка в последовательности (реализации этого алгоритма), еще что-то - это все темы, которые могут и должны обсуждаться в рамках союзнических отношений, которые существуют между Москвой и Минском", - отметил Д.Песков.

По его словам, "определенные действия и в том числе общая валюта - это то, что прописано в уже имеющихся документах между нами". "Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы продвигаемся дальше по пути союзного строительства", - добавил Д.Песков.

При этом он не стал комментировать слова белорусского лидера о том, что подавляющее большинство его сограждан отмечают теплые отношения россиян к белорусам, но выступают против объединения с Россией.

"Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что "отношения между нашими странами являются союзными и братскими, и я думаю, что теплое отношение к Белоруссии у нас, наверное, доминирует".

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с со своим белорусским коллегой, но он и А.Лукашенко могут принять решение пообщаться в любой момент. "Пока нет", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Но это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Они общаются регулярно, в том числе по телефону, могут оперативно принять решение о встрече", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.