Снегопады и метели надвигаются на уральские регионы

01.03.19 14:47

© РИА Новости. Максим Блинов

1 марта. Interfax-Russia.ru - В нескольких регионах Уральского федерального округа в предстоящие выходные ожидается ухудшение погодных условий.

Так, в большинстве районов Ханты-Мансийского автономного округа ожидается метель, местами сильный снег, сообщается в пятницу на сайте регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу температура воздуха составит минус 9-14 градусов, в северных районах столбик термометра опустится до минус 24-29 градусов, днем потеплеет до минус 2-7 градусов, на севере округа будет холодно - до 20 градусов мороза.

Как сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снег и метели ожидаются 2 и 3 марта в Свердловской области.

По данным Тюменского гидрометцентра, 3 марта в области возможен сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.