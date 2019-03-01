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01.03.19 14:47
Снегопады и метели надвигаются на уральские регионы
Так, в большинстве районов Ханты-Мансийского автономного округа ожидается метель, местами сильный снег, сообщается в пятницу на сайте регионального Гидрометцентра.
В ночь на субботу температура воздуха составит минус 9-14 градусов, в северных районах столбик термометра опустится до минус 24-29 градусов, днем потеплеет до минус 2-7 градусов, на севере округа будет холодно - до 20 градусов мороза.
Как сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снег и метели ожидаются 2 и 3 марта в Свердловской области.
По данным Тюменского гидрометцентра, 3 марта в области возможен сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.
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