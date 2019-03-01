Исфаханский сквер и улица Котанова появятся в Санкт-Петербурге

01.03.19 14:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил наименование новой улицы в Московском районе в честь героя СССР Федора Котанова и сквера во Фрунзенском районе в честь иранского города-побратима Исфахан.

"Решение дать имя Исфаханскому скверу во Фрунзенском районе принято на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям по итогам визита делегации Санкт-Петербурга в Иран в апреле 2018 года", - сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу.

Как отмечают в пресс-службе, названия многих улиц Фрунзенского района посвящены международной тематике и городам-побратимам. Здесь расположены Бухарестская улица (в честь столицы Румынии), Будапештская улица (в честь столицы Венгрии), улица Турку (в честь финского города), Софийская улица (в честь столицы Болгарии), Гамбургская площадь (в честь немецкого города), Загребский бульвар (в честь хорватского города) и Пловдивская улица (в честь болгарского города).

В новых кварталах Московского района также появится улица имени героя Советского Союза Ф.Котанова.

Согласно материалам пресс-службы, Ф.Котанов встретил Великую Отечественную войну офицером, участвовал в обороне Севастополя. В составе отряда морской пехоты неоднократно принимал участие в десантных операциях, в том числе на плацдарме "Малая земля" под Новороссийском и неподалеку от Таганрога. На параде Победы в 1945 году в Москве майор Ф.Котанов командовал сводным батальоном моряков-черноморцев.