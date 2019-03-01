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01.03.19 15:08

МЭР открыло "горячую линию" для отельеров по классификации гостиниц

© РИА Новости. Григорий Сысоев
1 марта. Interfax-Russia.ru - "Горячая линия", где отельеры могут получить консультации по вопросам классификации гостиниц, открылась в Минэкономразвития.

Как уточняет пресс-служба ведомства, "горячая линия" работает по номеру 8 (495) 870-70-00.

Закон об обязательной классификации всех российских отелей вступил в силу 1 января 2019 года. 18 февраля Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации, регламентирующее процедуру присвоения звезд. При этом срок наступления административной ответственности для отелей за работу без присвоенных звезд по инициативе Минэкономразвития перенесен с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 года. Как напоминает ведомство, это было сделано, "чтобы обеспечить более плавный переходный период".

"Работа по доработке классификации будет продолжена Минэкономразвития России совместно с профессиональным сообществом. Предложения от представителей туротрасли принимаются по e-mail: tourism@economy.gov.ru. Для включения в единый перечень классифицированных объектов аккредитованные организации могут направлять свои документы по электронному адресу: classification@economy.gov.ru", - уточняет пресс-служба.

Также отельеры могут направить информацию для включения в перечень через сайт классификация-туризм.рф.

В России насчитывается 31 тыс. гостиниц и 41 тыс. малых средств размещения. До 1 января добровольно прошли классификацию почти 13,9 тыс. объектов.

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