Путин посетит открытие Универсиады в Красноярске

01.03.19 15:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в субботу посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этот же день поздно вечером, по словам пресс-секретаря, В.Путин встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта. Аналогичную встречу, напомнил Д.Песков, В.Путин провел во время летней универсиады в Казани.

"Также часть воскресенья президент будет находиться в Красноярске", - сказал пресс-секретарь.

В свою очередь пресс-служба президента РФ сообщила, что 3 марта глава государства ознакомится с объектами деревни Универсиады, где пообщается со спортсменами. Также планируется, что президент посетит одно из спортивных мероприятий.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр были построены 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.