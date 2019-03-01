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01.03.19 15:12
Путин посетит открытие Универсиады в Красноярске
В этот же день поздно вечером, по словам пресс-секретаря, В.Путин встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта. Аналогичную встречу, напомнил Д.Песков, В.Путин провел во время летней универсиады в Казани.
"Также часть воскресенья президент будет находиться в Красноярске", - сказал пресс-секретарь.
В свою очередь пресс-служба президента РФ сообщила, что 3 марта глава государства ознакомится с объектами деревни Универсиады, где пообщается со спортсменами. Также планируется, что президент посетит одно из спортивных мероприятий.
XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр были построены 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.
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