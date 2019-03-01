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01.03.19 15:19
Российские военные развернули береговые комплексы "Бал" и Бастион" в Крыму
"На Крымских полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - сказал А.Рулев.
Он сообщил, что с ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке. В ходе учений будут отрабатываться обнаружение надводных целей, выдача целеуказаний и подготовка комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.
"Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - сообщил А.Рулев.
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