Табачный ЕГАИС: обязательная маркировка табачной продукции вводится в России с 1 марта
  
Честный тариф: с апреля все пассажиры смогут летать из Южно-Сахалинска на Курилы за 5,9 тыс. рублей
   
Новые санкции: США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
01.03.19 15:19

Российские военные развернули береговые комплексы "Бал" и Бастион" в Крыму

© РИА Новости. Игорь Зарембо
1 марта. Interfax-Russia.ru - Ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) проводят плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"На Крымских полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - сказал А.Рулев.

Он сообщил, что с ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке. В ходе учений будут отрабатываться обнаружение надводных целей, выдача целеуказаний и подготовка комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

"Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - сообщил А.Рулев.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.03.19 13:57
В Московском зоопарке 2 марта пройдет День кошек
.
  01.03.19 13:46
В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного пингвина
.
  01.03.19 12:08
В столице стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица"
.
  01.03.19 11:38
ГМИИ им. Пушкина готов купить полотно Тициана "Венера и Адонис" за $5-6 млн
.
  01.03.19 11:18
Рекорд низкого атмосферного давления 1938 года побит в Москве
.
  01.03.19 10:03
Два московских учебных авиацентра лишены лицензии за выявленные нарушения
.
  01.03.19 09:48
Столичная полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном производстве лекарств
.
  01.03.19 09:44
Дело возбуждено по факту гибели сотрудника ДПС в аварии в Москве
.
  28.02.19 15:32
Мосгорсуд отказался освободить Майкла Калви из СИЗО
.
  28.02.19 15:30
Собянин предложил учредить гранты на оказание поддержки ветеранам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket