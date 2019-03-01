Российские военные развернули береговые комплексы "Бал" и Бастион" в Крыму

01.03.19 15:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 марта. Interfax-Russia.ru - Ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) проводят плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"На Крымских полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - сказал А.Рулев.

Он сообщил, что с ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке. В ходе учений будут отрабатываться обнаружение надводных целей, выдача целеуказаний и подготовка комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

"Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - сообщил А.Рулев.