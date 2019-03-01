Врио мэра Смоленска назначена Ольга Гильденкова

01.03.19 15:29

© РИА Новости. Илья Питалев

1 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты горсовета на очередной сессии в пятницу возложили временное исполнение полномочий главы Смоленска на заместителя главы города по социальной сфере Ольгу Гильденкову, сообщает пресс-служба горсовета.

Назначение О.Гилденковой состоялось после того, как прежний врио главы города Дмитрий Платонов прекратил исполнение полномочий градоначальника.

Ранее сообщалось, что Д.Платонов подписал заявление об освобождении себя с должности с 1 марта. В пресс-службе мэрии "Интерфаксу" заявили, что Д.Платонов свое решение об увольнении никак не мотивировал.

Вместе с тем в настоящее время в Смоленске проходит процедура избрания нового главы города.

Второй этап процедуры избрания мэра - собеседования с кандидатами состоялось 25 февраля. На должность мэра претендовало 11 кандидатов, однако во второй тур прошли четыре - бывший вице-губернатор Андрей Борисов, энергетик Андрей Михаленков. заместитель главы Смоленского района Андрей Ярославцев и безработный Александр Корончик.

Ранее в пресс-службе горсовета Смоленска сообщали, что по результатам собеседования с кандидатами в течение трех дней конкурсная комиссия должна была передать свое решение горсовету. После этого горсовет должен был включить в повестку ближайшего заседания этот вопрос и утвердить кандидата на должность главы города.

Однако когда депутаты горсовета будут выбирать нового руководителя города, пока неизвестно. Этот вопрос не включался в повестку сессии, назначенной на 1 марта.

Между тем местные СМИ сообщали, что выборы откладываются из-за судебных дел, связанных с прежним руководителем Смоленска Владимиром Соваренко, который пытается восстановиться в должности.

21 декабря прошлого года депутаты горсовета Смоленска почти единогласно (28 - "за", один воздержался) проголосовали за отставку мэра В.Соваренко, которую инициировал губернатор региона Алексей Островский.