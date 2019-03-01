ФСИН приступила к организации хосписов в колониях

01.03.19 15:31

© РИА Новости. Александр Пирагис

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала обустройство в тюремных больницах палат паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.

"Такие палаты уже создаются при всех больницах и медицинских частях учреждений уголовно-исполнительной системы", - сказал В.Максименко в пятницу на форуме глав общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в Общественной палате.

Он поблагодарил членов ОНК за вклад в расширение списка болезней, по которым человек освобождается от отбывания наказания - в перечень внесены дополнительно 11 заболеваний.

"Такая же работа сейчас проводится ведомством по расширению перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей в следственных изоляторах (СИЗО)", - сказал В.Максименко.

О намерении создать в колониях палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения от наказания по состоянию здоровья, В.Максименко сообщил "Интерфаксу" в интервью в начале февраля.

"Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению - направляем документы в суд", - сказал В.Максименко.

Однако, по его словам, "зачастую, пока проходит вся эта процедура, человек умирает".

"Так, в прошлом году у нас умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжелыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам", - сказал замглавы ФСИН.

Он отметил, что ухаживать за больными узниками будут на платной основе другие осужденные, медработники, отбор которых уже начали региональные управления ведомства.

По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438. "А в 2017 году таких документов мы направили 4191. Было освобождено 2341 человек", - сказал В.Максименко.