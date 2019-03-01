Мурманские женщины-предприниматели могут получить кредит по льготной ставке 6% годовых

01.03.19 15:36

© РИА Новости. Владимир Трефилов

1 марта. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области идёт разнонаправленная работа по вовлечению женщин в предпринимательство, сообщила глава региона Марина Ковтун на пленарном заседании Первого международного женского форума под девизом "Обнимая Арктику" в Мурманске в пятницу.

"С 1 марта через региональный фонд поддержки предпринимательства мы вводим специальный льготный кредитный продукт для женщин-предпринимателей - всего лишь 6% годовых на три года, до 1 млн рублей", - сказала М.Ковтун.

Губернатор напомнила, что с 2017 года в Заполярье была расширена поддержка малого и среднего бизнеса для женщин. Так, женщины в возрасте до 26 лет, имеющие детей, получают преимущество при оценке конкурсных проектов для получения грантов на стартапы. Также Мурманская область присоединилась к проекту "Мама-предприниматель".

Власти Заполярья отмечают эффективность данных мер. "За последние четыре года доля женщин, получивших гранты на развитие собственного бизнеса от правительства Мурманской области, с трети достигла практически половины", - пояснила М.Ковтун.

Кроме того, губернатор Мурманской области отметила важность демографических проектов, программ по репродуктивному здоровью, строительства детских садов.

Как сообщалось, Первый международный женский форум под девизом "Обнимая Арктику" стартовал в Мурманске в пятницу. Он объединил женщин разных профессий и взглядов - представителей власти, бизнеса, здравоохранения, науки, культуры, общественных движений. Участие в форуме принимают женщины из 23 регионов России,а также Норвегии, Финляндии и Швеции, всего - более 600 человек.