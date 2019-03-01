Подготовка проекта "Рязань - Новогодняя столица России 2020" обойдется в 370 млн рублей

01.03.19 15:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 марта. Interfax-Russia.ru - Финансирование мероприятий проекта "Рязань - Новогодняя столица России 2020" запланировано в размере 370 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Рязани.

Данную цифру на заседание клуба "Лидер" озвучил ИО главы администрации города Сергей Карабасов. Он уточнил, что из этих денег основную нагрузку - 210 млн рублей, берут на себя региональное правительство и администрация города Рязани. Предполагается, что остальную часть суммы, порядка 160 млн рублей, предоставят спонсоры.

"Проект "Рязань - Новогодняя столица России 2020" очень масштабный, рассчитанный на весь календарный год. Он включает в себя более 300 крупных мероприятий, которые будут распределены по всем четырем сезонам", - подчеркнул С. Карабасов.

По его словам, будут созданы два визит-центра, один из которых будет расположен на границе Московской и Рязанской областей, а второй - в центре Рязани - на улице Новослободской.

"Создание туристического центра на границе Московской и Рязанской областей - это возможность каждому проезжающему по федеральной магистрали ненадолго остановиться, зайти в туристический центр и получить всю информацию о регионе, а также приобрести билеты в театры, кино, цирк, филармонию, сувениры, забронировать экскурсии в музеи города и области", - отметил С. Карабасов.

Также четыре районных локации будут расположены в ЦПКиО, парке имени Скобелева, парке Гагарина, Солотче. На данных объектах будет проведен широкий спектр работ по благоустройству и развитию инфраструктуры. В частности, в ЦПКиО предполагается реконструкция и восстановление главной сцены Зеленого театра вместимостью до 4 тыс. человек. А в поселке Солотча на Лысой горе появятся смотровая площадка, туристический модульный комплекс, муниципальный пункт проката оборудования, безопасные тюбинг-трассы, бесплатный подъемник и ярмарочные павильоны.