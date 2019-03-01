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01.03.19 15:53

Деятельность Путина одобряют две трети россиян - опрос ВЦИОМ

© РИА Новости. Алексей Филиппов
1 марта. Interfax-Russia.ru - 64,8% россиян с одобрением относятся к работе нынешнего главы государства, что стало максимальным показателем за последние два месяца, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

По данным социологического исследования, этот показатель на 2,6 процентных пункта выше по сравнению с серединой января.

"Динамику показателей определила реакция общества на послание президента РФ. Улучшение оценок - свидетельство соответствия обращения главы государства запросам населения", - пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Согласно данным ВЦИОМ, не одобряют деятельность президента 26,4% участников опроса, что является минимальным уровнем с конца декабря прошлого года.

Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 36,8% респондентов, не одобряют 48,9%. Деятельность кабинета министров одобрительно оценивают 40% респондентов, 46,9% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения.

В.Путин по-прежнему возглавляет рейтинг доверия российским политикам: согласно опросу, действующему президенту доверяют 32,8% россиян. В пятерку политиков, пользующихся наибольшим доверием, вошли министр обороны Сергея Шойгу (14,7%), глава МИД Сергей Лавров (14,1%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,8%) и премьер-министр Д.Медведев (8,1%).

По данным опроса, за последнюю неделю электоральный рейтинг парламентских партий выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 35,2%, КПРФ - 14,9%, ЛДПР - 12,1%, "Справедливая Россия" - 5,3%.

Инициативные всероссийские опросы проведены в период с декабря по февраль, в которых ежедневно участвует 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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