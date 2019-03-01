Курорты Кубани в зимние месяцы приняли более 1,5 млн туристов

01.03.19 15:56

© РИА Новости. Денис Абрамов

1 марта. Interfax-Russia.ru - Прирост количества отдыхающих на курортах Краснодарского края зафиксирован этой зимой, сообщил журналистам в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев.

"Этот год не стал исключением - за три зимних месяца курорты Кубани посетили более 1,5 млн гостей. Это на 2% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Только Сочи принял более 1 млн туристов", - сказал глава региона.

Востребованными направлениями для отдыха стали Анапа, Горячий Ключ, Новороссийск и Краснодар. Наибольшей популярностью, по словам В.Кондратьева, пользовались территории, где есть возможность покататься на лыжах, сноубордах, пройтись по зимним пешим маршрутам.

"Горнолыжный сезон в крае не ограничивается тремя месяцами зимы. У гостей и жителей Кубани до конца апреля есть возможность прокатиться на лыжах на современных сочинских горноклиматических курортах", - отметил губернатор.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в низкий сезон в регионе действуют более 1600 организаций санаторно-курортного, оздоровительного и гостиничного комплекса. Средний уровень их загрузки составляет порядка 60%.

В зимние месяцы открыты для посещения более 460 объектов турпоказа и доступно свыше 170 маршрутов.