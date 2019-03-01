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01.03.19 16:11
Шесть маленьких моржат содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье
"У нас содержатся моржи. Они сейчас на карантине, поэтому увидеть их нельзя", - сообщил в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, старший тренер адаптационного центра морских млекопитающих, известного как "китовая тюрьма", Андрей Насонов.
Он отказался называть количество и возраст моржей, а также место, где они содержатся.
С начала ситуации с "китовой тюрьмой" речь шла о том, что там содержатся только косатки и белухи.
Между тем, о шести моржатах, содержащихся в бухте Средняя, сообщается и в заключении ветеринарного врача реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье Павла Чопенко, копией которого располагает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
"Все шесть щенков тихоокеанского моржа на базе в Средней являются сеголетками, те есть находятся в возрасте до года. Ориентировочно им не больше восьми месяцев", - заключает эксперт, проводивший в декабре экспертизу в центре по просьбе Владивостокской природоохранной прокуратуры.
В документе он сообщает, что животные содержатся в стальных контейнерах, удаленных от вольера с китообразными. В контейнерах оборудован бассейн и суша, без доступа солнечного света.
Факт добычи моржей подтверждали и пограничники. В ответе погрануправления ФСБ по Восточному арктическому району на запрос общественного инспектора по охране окружающей среды Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу Софье Беляевой, которым располагает редакция, отмечается, что в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году компания ООО "Сочинский дельфинарий" выловила одного моржа, а пять моржей выловили ООО "Океанариум ДВ".
Отлов происходил в культурно-просветительских целях на основании разрешений, выданных Амурским территориальным управлением Росрыболовства.
В свою очередь руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын считает, что детеныши моржей были отловлены для продажи в азиатские океанариумы.
"Я полагаю, что моржат отловили для продажи за рубеж, в океанариумы азиатских стран. Возможно, кто-то из них может попасть и в российские, но большинство явно для продажи за рубеж", - сообщил Д. Лисицын агентству "Интерфакс - Дальний Восток".
Он также добавил, что самки моржей всегда защищают своих детенышей до последнего.
"Один выловленный щенок моржа - это одна убитая мать", - отметил эколог.
Между тем, в четверг на встрече с журналистами Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович сообщил, что детенышей моржей в бухту Средняя не привозили.
"Это не подтвердилось. Проверка проводилась в рамках поручения прокуратуры Чукотки. Сюда (моржата - ИФ) не поступали", - отметил прокурор.
Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".
После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух. Животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.
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