Честный тариф: с апреля все пассажиры смогут летать из Южно-Сахалинска на Курилы за 5,9 тыс. рублей
  
Табачный ЕГАИС: обязательная маркировка табачной продукции вводится в России с 1 марта
   
Ипотечные каникулы: льготный период введут для ипотечников в РФ, оказавшихся в трудной ситуации
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
01.03.19 18:14

Экс-сенатор от КЧР Дерев проходит свидетелем по "делу Арашуковых", которых он изобличал на протяжении 7 лет

© РИА Новости. Валерий Мельников
1 марта. Interfax-Russia.ru - Освобожденный в пятницу из-под ареста бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев является в деле Рауфа и Рауля Арашуковых свидетелем, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Руслан Коблев.

"Еще в 2012 году Дерев в качестве сенатора от КЧР дал интервью, в котором прямо заявил, что Рауль и Рауф Арашуковы причастны к ряду убийств в республике. Летом 2018 года, он также дал изобличающие Арашуковых показания, на основании которых их и задержали. В настоящее время В.Дерев проходит по данному делу свидетелем", - сказал адвокат.

Он отметил, что его подзащитный считает свое уголовное преследование местью Рауфа Арашукова за заявление В.Дерева о причастности сенатора к заказным убийствам.

По словам адвоката, уголовное дело против В.Дерева было возбуждено через 10 дней после его обвинения Р.Арашукова в организации убийств.

Мосгорсуд в пятницу отказал следствию в продлении В.Дереву срока ареста и освободил его из-под стражи.

В.Дереву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года В.Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО фирма "Меркурий", совершил с соучастниками "хищение денежных средств из бюджета РФ в сумме более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, причинив ущерб государству в особо крупном размере".

С санкции Басманного суда В.Дерев был заключен под стражу 7 марта 2018 года. О необходимости смягчения меры пресечения 70-летнему экс-сенатору в связи с возрастом и состоянием здоровья неоднократно заявляли его адвокаты, а также члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

В настоящее время расследование дела завершено - обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами дела, объем которого составляет 280 томов.

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Согласно фабуле дела, Р.Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Р.Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.03.19 18:22
Около 15 тыс. жителей Москвы переселят в этом году по программе реновации
.
  01.03.19 13:57
В Московском зоопарке 2 марта пройдет День кошек
.
  01.03.19 13:46
В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного пингвина
.
  01.03.19 12:08
В столице стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица"
.
  01.03.19 11:38
ГМИИ им. Пушкина готов купить полотно Тициана "Венера и Адонис" за $5-6 млн
.
  01.03.19 11:18
Рекорд низкого атмосферного давления 1938 года побит в Москве
.
  01.03.19 10:03
Два московских учебных авиацентра лишены лицензии за выявленные нарушения
.
  01.03.19 09:48
Столичная полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном производстве лекарств
.
  01.03.19 09:44
Дело возбуждено по факту гибели сотрудника ДПС в аварии в Москве
.
  28.02.19 15:32
Мосгорсуд отказался освободить Майкла Калви из СИЗО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket