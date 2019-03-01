Экс-сенатор от КЧР Дерев проходит свидетелем по "делу Арашуковых", которых он изобличал на протяжении 7 лет

01.03.19 18:14

© РИА Новости. Валерий Мельников

1 марта. Interfax-Russia.ru - Освобожденный в пятницу из-под ареста бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев является в деле Рауфа и Рауля Арашуковых свидетелем, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Руслан Коблев.

"Еще в 2012 году Дерев в качестве сенатора от КЧР дал интервью, в котором прямо заявил, что Рауль и Рауф Арашуковы причастны к ряду убийств в республике. Летом 2018 года, он также дал изобличающие Арашуковых показания, на основании которых их и задержали. В настоящее время В.Дерев проходит по данному делу свидетелем", - сказал адвокат.

Он отметил, что его подзащитный считает свое уголовное преследование местью Рауфа Арашукова за заявление В.Дерева о причастности сенатора к заказным убийствам.

По словам адвоката, уголовное дело против В.Дерева было возбуждено через 10 дней после его обвинения Р.Арашукова в организации убийств.

Мосгорсуд в пятницу отказал следствию в продлении В.Дереву срока ареста и освободил его из-под стражи.

В.Дереву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года В.Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО фирма "Меркурий", совершил с соучастниками "хищение денежных средств из бюджета РФ в сумме более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, причинив ущерб государству в особо крупном размере".

С санкции Басманного суда В.Дерев был заключен под стражу 7 марта 2018 года. О необходимости смягчения меры пресечения 70-летнему экс-сенатору в связи с возрастом и состоянием здоровья неоднократно заявляли его адвокаты, а также члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

В настоящее время расследование дела завершено - обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами дела, объем которого составляет 280 томов.

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Согласно фабуле дела, Р.Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Р.Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.