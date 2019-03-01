Около 15 тыс. жителей Москвы переселят в этом году по программе реновации

01.03.19 18:22

© РИА Новости. Антон Денисов

1 марта. Interfax-Russia.ru - До конца текущего года в рамках столичной программы реновации планируется достроить и передать под заселение 20 жилых домов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас в Москве строится 98 домов на 1,3 млн кв. метров. 20 из них мы сдадим до конца года и переселим в них еще 5,3 тыс. семей, или порядка 15 тыс. жителей Москвы", - заявил М.Хуснуллин в опубликованном в пятницу интервью "Российской газете".

Он напомнил, что в прошлом году в новые квартиры начали переселяться первые 10 тыс. горожан.

"Всю программу реновации, - а это снос 16,5 млн "квадратов" - мы по закону должны выполнить к 2035 году, что и сделаем тремя волнами", - отметил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что сегодня в Москве строится не просто жилье, а формируется новый городской ландшафт.

"Мы создаем другой образ жизни москвичей. Это при советской власти заводы были в промзонах, а жилье - в спальных районах, и горожане перемещались между домом и работой через полгорода. Сейчас весь мир развивается на базе концепции комплексной застройки", - рассказал М.Хуснуллин.

По его словам, вместе с жильем в новых районах открываются рабочие места, развивается социальная инфраструктура, строятся дороги.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. В программу включены 5 172 дома.