Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

02.03.19 11:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 марта. Interfax-Russia.ru - Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Алферов скончался после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает потерю академика Жореса Алферова невосполнимой.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он подчеркнул, что "потеря этого ученого, этого общественного деятеля невосполнима". "По всем параметрам и вкладу Жореса Алферова в развитие российской и мировой науки его признание не только в России, но и в мире, его активная позиция в защиту российской науки, этого человека можно считать ученым высокого калибра".

А.Сергеев вспомнил при этом последний разговор с Ж.Алферовым в январе текущего года. "Мы обсуждали с ним его мечту о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, он активно выступал за это и поддержал нашу инициативу, с которой мы выступили перед президентом страны Владимиром Путиным. В качестве первого шага мы договорились, что в Санкт-Петербурге будет создан научный центр, который объединит почти 200 крупных ученых, академиков, и дальше будем работать над консолидацией питерского академического куста", - сказал он.

"Я надеюсь, - подчеркнул президент Академии наук, - что в ближайшее время мечта Жореса Алферова, мечта нашей Академии о создании питерского отделения Российской академии наук будет осуществлена".

В свою очередь замминистра науки и высшего образования, академик РАН, физик Григорий Трубников заявил "Интерфаксу", что Жорес Алфёров открыл новое направление в современной науке, был не только выдающимся ученым, но и ярким общественным деятелем.

"Это большая утрата для нашей науки и для нашего общества в целом. Выдающийся ученый, русский Нобель, непримиримый борец за принципы чистой науки. Не боялся никого и всегда имел и отстаивал свою позицию, самозабвенно и искренне. Основатель целого направления в мировой науке, настоящий физтеховец, в самые сложные времена развивавший институт и университетский центр. Яркий трибун и общественный деятель, популяризатор науки", - сказал Г.Трубников агентству в субботу.

Он добавил, что в общении с друзьями и коллегами Ж.Алфёров был искренним и глубоким человеком.

"Я имел счастье быть знакомым и общаться с ним - он замечательный собеседник, очень глубокий и искренний человек. Нашей науке, нам его остро будет не хватать", - сказал собеседник агентства.

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выразил соболезнования родным и близким академика, всем тем, кто хорошо его знал и гордился знакомством с этим человеком.

"Такие люди - гордость нашей страны, нашей нации, и мы гордились тем, что он работал в нашей фракции в Госдуме. Я переговорил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, он дал соответствующие поручения аппарату по участию в организации похорон. Основные решения здесь будут за семьей", - сказал Г.Зюганов.

По его словам Ж.Алферов, и это известно, перенес не так давно тяжелый криз. "После этого он восстановился, мы были у него, порадовались, что все обошлось, и даже вместе подготовили ряд важных документов, связанных с необходимостью дальнейшего развития отечественной науки", - сообщил политик.

Г.Зюганов рассказал, что Ж.Алферов трудился до последнего дня с полной отдачей.

"Хочу особо отметить, что нобелевский лауреат - наш коллега Жорес Алферов прочел в Госдуме цикл интереснейших лекций, касающихся развития атомной энергетики, соотношения власти и науки, уроков взаимодействия власти и науки, роли гениев - таких, каким был Альберт Эйнштейн - в мировом развитии", - сказал лидер КПРФ.

"Это было беспрецедентным событием в истории не только российского, но и международного парламентаризма", - подчеркнул Г.Зюганов.