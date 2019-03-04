В Москве стартовал цикл ветеринарных уроков для владельцев домашних животных

04.03.19 10:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 марта. Interfax-Russia.ru - Владельцам домашних животных в Москве расскажут о правилах ухода, кормления, выгула и лечения питомцев на специальных ветеринарных лекциях, которые будут идти три месяца, сообщили в правительстве столицы в понедельник.

"С 4 марта владельцы домашних животных смогут посетить цикл бесплатных тематических лекций по уходу за питомцами. В течение трех месяцев специалисты столичного Комитета ветеринарии будут рассказывать не только о том, как правильно кормить, купать и лечить домашнего любимца, но и о том, как подготовить его к путешествию или переезду", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия пройдут на станциях по борьбе с болезнями животных в Большом московском цирке, на "Городской ферме" на ВДНХ, в школах и экологических центрах, управах районов, администрациях поселений и зоомагазинах, уточняется в сообщении.

На первом этапе ветеринарных уроков, который продлится с 4 по 28 марта, специалисты подробно расскажут о причинах возникновения и особенностях распространения лептоспироза, токсоплазмоза и бешенства. Особое внимание будет уделено вопросам лечения и профилактики болезней.

"Второй этап стартует в начале апреля, он будет посвящен правильному уходу за домашними животными, их кормлению и выгулу. А во время третьего цикла, в мае, москвичей познакомят с правилами перевозки питомцев по стране и за границу", - отметили в сообщении.