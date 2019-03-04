Более 90% россиян будут есть блины на Масленицу

04.03.19 10:38

© РИА Новости. Игорь Маслов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Более двух третей россиян (68%) в течение Масленичной недели (с 4 по 10 марта) будут ходить в гости и принимать гостей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

По данным исследования, 78% респондентов в день Прощеного воскресенья (10 марта) будут просить прощения у близких и знакомых.

40% опрошенных планируют принимать участие в народных гуляниях по случаю Масленицы.

Подавляющее большинство россиян (91%) будут в течение Масленичной недели есть блины, а 15% участников опроса на эту неделю намерены отказываться от мяса и мясных продуктов, отмечают в ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос проведен 27 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Сырная седмица (Масленица) - последняя неделя перед Великим постом - началась в России в понедельник, 4 марта. Обычай праздновать Масленицу берет свое начало с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники тоже справляли в этот период года весенний праздник - встречу весны и проводы зимы.

Основная идея Сырной седмицы - подготовка к Великому посту, Церковь предписывает в эти дни отказываться от мясной пищи. Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье, когда верующие вспоминают изгнание Адама из рая. В этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить, чтобы с чистым сердцем вступить в период Великого поста - время покаяния и молитвы.

Между тем главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, глава Института питания Виктор Тутельян рекомендует осторожно менять рацион во время Масленицы, не злоупотреблять жирным, соленым, сладким и не переедать. "Разумно ограничивать себя - хочешь съесть 10 блинов - съешь пять, условно говоря, не переедай", - сказал он "Интерфаксу".