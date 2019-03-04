Первый вертолет национальной службы санавиации России доставлен в Приамурье

04.03.19 10:47

© РИА Новости. Александр Полегенько

4 марта. Interfax-Russia.ru - Вертолет Ми-8 национальной службы санитарной авиации (НССА) доставлен в Амурскую область для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

"Мы попали в проект одними из первых. Заключено соглашение между данной службой и Амурской областной клинической больницей о транспортировке пациентов. В текущем году мы должны эвакуировать по соглашению почти 500 человек. Для сравнения за 2018 годы мы перевезли (авиация медициы катастроф - ИФ) около 300 человек", - сообщил журналистам министр здравоохранения области Андрей Субботин.

Приамурье получило сертификат о присоединении к единой системе санитарной авиационной эвакуации на территории РФ в рамках нацпроекта здравоохранения. Вертолет оснащен всем необходимым оборудованием для оказания реанимационных мероприятий непосредственно в воздухе, во время транспортировки пациентов.

"На территории Амурской области планируется базирование двух таких вертолетов. Второй вертолет, который мы получим, будет легкого класса "Ансат". Они смогут закрыть потребности санитарной авиации у нас в регионе", - отметил губернатор Василий Орлов.

Поступивший в распоряжение Приамурья вертолет оснащен дополнительными баками, что позволит экипажу при необходимости преодолевать расстояние до 1,3 тыс. км. Рассматриваются варианты размещения вертолетных площадок на территории областной и городской больниц.

С 2020 года национальная служба санитарной авиации будет единым оператором по всей стране.

Сертификаты на получение первых восьми вертолетов ("Ансат" и Ми-8), оснащенных современной диагностической аппаратурой и реанимационным оборудованием, вручила регионам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени Миля в поселке Томилино 8 февраля, накануне Дня гражданской авиации.