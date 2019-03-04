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04.03.19 11:02
Замдиректора городских электросетей застрелен в оренбургском Орске
Региональное СУ СКР сообщает, что в понедельник около 8:00 по местному времени (6:00 мск) на лестничной площадке подъезда дома по улице Коваленко было обнаружено тело 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО "МРСК Волги" - "ОренбургЭнерго" с огнестрельными ранениями.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).
"Тело погибшего обнаружили местные жители, которые услышали выстрелы", - сообщает СУ СКР.
Рассматриваются различные версии убийства, ведется розыск лиц, причастных к преступлению.
СУ СКР отмечает, что в распоряжении следствия имеются записи камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено лицо стрелявшего.
На видеозаписи, размещенной в Интернете, видно, как погибший спускается по лестнице. Около лифта в него стреляет неизвестный, одетый в куртку с капюшоном, и скрывается.
По данным местных СМИ, преступник стрелял, предположительно, из обреза.
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