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04.03.19 11:12

Кабмин поддержал идею снизить штрафы перевозчикам за просрочку доставки грузов

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
4 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ поддержало законопроект о снижении ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов вагонов и контейнеров. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабинета министров.

Инициатива предполагает "выравнивание условий работы железнодорожного перевозчика по сравнению с условиями, действующими для перевозчиков на других видах транспорта" и "гармонизацию ответственности".

Проект федерального закона, предполагающий соответствующие изменения в Устав железнодорожного транспорта РФ, был внесен депутатами Государственной думы РФ, напоминает правительство. Законопроект предполагает снижение ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов или порожнего подвижного состава, сокращение пеней за каждые сутки просрочки с 9 до 6%, а также ограничение максимального размера такой ответственности 50% платы за перевозку.

Размер ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов во внутреннем сообщении больше установленного международными соглашениями (в том числе с Финляндией): 6% платы за их перевозку за каждые сутки просрочки, но не более 30% платы за перевозку. В отдельных странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) она также составляет 5-6% платы за перевозку за каждые сутки просрочки (Казахстан - 5%, Белоруссия - 6%) и ограничен максимальным пределом в 50% провозной платы (Казахстан - 50%, Белоруссия - 30%).

"В настоящее время на РЖД как перевозчика возложена обязанность не только по дальнейшему увеличению скорости доставки грузов, но и по росту грузопотока и развитию высокоскоростного пассажирского сообщения на основе существующей инфраструктуры. В этих условиях решение о выравнивании размера ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов по отношению к нормам, установленным международными соглашениями и законодательством ЕАЭС, правительство РФ считает своевременным и обоснованным", - говорится в сообщении.

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