Ростехнадзор обнаружил сеть трещин в облицовке водоводов Красноярской ГЭС

04.03.19 11:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 9 января по 19 февраля провело проверку исполнения ПАО "Красноярская ГЭС" (КрасГЭС, Дивногорск, Красноярский край) предписаний, ранее выданных специалистами ведомства.

Как сообщается в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в ходе проверки в железобетонной облицовке напорных водостоков всех 12 гидроагрегатов КрасГЭС была обнаружена "сеть трещин с раскрытием более 0,3 мм". Также специалисты технадзора установили, что на гидростанции отсутствует система защиты здания ГЭС и автоматические защитные устройства от затопления в случае разрыва водоводов.

Руководству компании выдано предписание об устранении выявленных недостатков не позднее 1 августа.

Пресс-служба КрасГЭС результаты проверки не комментирует.

Красноярская ГЭС входит в число 10 крупнейших гидроэлектростанций мира. Установленная мощность составляет 6 тыс. МВт (12 гидроагрегатов по 500 МВт каждый), средняя многолетняя выработка станции - 18,3 млрд кВт.ч в год.

ПАО "Красноярская ГЭС" создано в октябре 1993 года в результате приватизации одноименного госпредприятия. Единственный владелец всех голосующих акций компании - АО "Евросибэнерго".