Пилотный проект по телемедицине стартует в пяти больницах Свердловской области

04.03.19 11:21

© РИА Новости. Григорий Сысоев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Пациенты нескольких государственных медицинских учреждений Свердловской области смогут обращаться к врачу с помощью телемедицинских технологий, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Пилотный проект стартует в пяти больницах региона. В их числе Алапаевская городская больница, городская больница города Асбест, Ирбитская центральная городская больница, Областная детская клиническая больница и Свердловская областная клиническая больница N1.

"Речь идет о медицинской помощи жителям по таким направлениям как гастроэнтерология, гематология, кардиология, неврология, нейрохирургия и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам работы в течение первых трех месяцев будет принято решение по развитию телемедицинской сети и использованию технологий во всех больницах области.