Разобранный на металлолом советский бомбардировщик нашли в Новгородской области

04.03.19 11:33

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 марта. Interfax-Russia.ru - Разбившийся советский бомбардировщик времен Великой Отечественной войны нашли члены поисковой экспедиции "Долина" в Демянском районе Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в организации.

"Фрагменты пикирующего бомбардировщика Пе-2 были обнаружены с помощью местных жителей у поселка Кневицы во время разведки, проведенной отрядом "Находка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет сильно пострадал от сборщиков металлолома. Останков членов экипажа бойцы "Долины" пока не нашли.

В воронке, образовавшейся при падении самолета, были обнаружены номерные детали бомбардировщика. По этим номерам поисковики надеются впоследствии найти в архивах сведения о самолете и его экипаже.