Учитель химии в Иркутской области получил 11 лет за создание нарколаборатории

04.03.19 11:37

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 марта. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы 52-летнего жителя Иркутска за незаконные производство и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Осужденный, имевший высшее образование по специальности "учитель химии" и работавший ранее учителем в школе, создал кустарную химлабораторию по производству синтетических наркотиков. Она располагалась на чердаке дома в одном из садоводств вблизи поселка Большой Луг и просуществовала почти год, пока лабораторию не обнаружили сотрудники ФСБ.

"Из помещений дачного дома сотрудники изъяли около 20 кг готовых наркотических средств и более 450 литров жидких веществ, используемых в качестве сырья. Данного запаса хватило бы для производства не менее 40 кг "синтетики", - говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину, поясняет УФСБ.