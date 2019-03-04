Таиланд и Турция стали самыми популярными зарубежными направлениями на 8 марта

04.03.19 11:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 марта. Interfax-Russia.ru - Таиланд и Турция стали самыми популярными зарубежными направлениями у организованных российских туристов для поездок на праздничные мартовские выходные, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В число самых популярных зарубежных направлений вошли Таиланд (21%), Турция (15%), Индия (12%), ОАЭ (9%) и Вьетнам (6%). В топ-10 также вошли Кипр (5%), Доминикана (4%), Египет (3%), Чехия, Куба и Испания (по 2%)", - рассказала она.

И.Тюрина добавила, что популярность туров в Россию на мартовские выходные 2019 года снизилась по сравнению с 2018 годом, но по-прежнему высока (9% от общего спроса).

"По сравнению с прошлым годом россияне стали платить за мартовский отдых значительно больше. Средний чек на туры составил 82 тыс. рублей, год назад он был на уровне 70 тыс. При этом средний чек на туры по России вырос на 65% и составил 33 тыс. рублей (было 20 тыс. в прошлом году). Отдых за рубежом в среднем стоит 87 тыс. против 78 тыс. рублей годом ранее", - уточнила она.

И.Тюрина также рассказала, что большинство россиян предпочли забронировать туры на 8-10 ночей (28%), а меньше всего туристов отдали предпочтение коротким поездкам на 2-5 ночей (19%).

"Что касается динамики продаж туров на мартовские выходные по сравнению с прошлым годом, в целом она положительная. Так, спрос на Таиланд у туроператора "Русский экспресс" вырос на 20%, на ОАЭ и Чехию - на 15-20%. В компании "Дельфин" спрос на туры по России вырос на 30%", - отметила она.

В то же время некоторые туроператоры заметили и снижение продаж - в основном из-за роста цен. "Туры на 8 марта идут вместе с масленичными программами, которые на порядок дороже обычной экскурсионки. Два дня в Угличе, Муроме, Костроме или Ярославле обойдутся в среднем в 8,4 тыс. рублей, три дня - уже 13 тыс. На семью выходит и вовсе неподъемная цена", - сообщила И.Тюрина.

По ее словам, то, что 8 марта в этом году совпало с Масленицей, пошло на пользу не всем туроператорам. "В Москве проходит множество бесплатных масленичных мероприятий, на эти даты люди готовы остаться в городе", - заключила И.Тюрина.