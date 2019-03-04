Крупнейший в Ингушетии оптовый рынок закрыт из-за антисанитарии

04.03.19 11:49

© РИА Новости. Максим Блинов

4 марта. Interfax-Russia.ru - В Назрани (Ингушетия) приостановлена работа одного из крупнейших в регионе оптовых рынков в связи с нарушениями санитарных норм, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель управления Роспотребнадзора по республике в понедельник.

"Основанием для закрытия рынка "Новый " в Назрани стали нарушения в сфере санитарного законодательства. На территории были выявлены нарушения сбора мусора, плохое санитарно-техническое состояние помещений, которые предоставляются для индивидуальных предпринимателей, нарушения антитабачного законодательства, отсутствие карточек у продавцов и размещение торговых мест", - сказал собеседник агентства.

Кроме этого рынка было проверено еще десяток подобных объектов в регионе, где выявлены аналогичные нарушения. Рынок "Новый" закрыт до устранения нарушений.

Как сообщил агентству владелец торговой точки на рынке "Новый", в связи с этим накануне близ торгового комплекса собрался стихийный сход десятков предпринимателей, имеющих торговые точки на рынке.

Люди потребовали объяснить решение, из-за которого сотни мелких предпринимателей и простых сотрудников остались без работы.

"Если кто-то допустил нарушение, то его следует оштрафовать согласно действующему законодательству и заставить устранить его. Зачем закрывать целый рынок, лишая людей возможности кормить свои семьи. Здесь соблюдаются санитарные и противопожарные нормы, раньше претензий со стороны проверяющих как таковых не было", - сказал предприниматель.

При этом он отметил, что предприниматели намерены обратиться в компетентные органы с просьбой проверить обоснованность принятия такого решения.