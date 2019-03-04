Носитель "Калибров" фрегат "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь

04.03.19 11:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 марта. Interfax-Russia.ru - Фрегат "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в Средиземном море и возвращается в Севастополь, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров", завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - город-герой Севастополь" - сказал А.Рулев.

Экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года. В настоящее время корабль осуществляют проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

Прибытие и заход корабля в Севастополь, а также его торжественная встреча командованием Черноморского флота планируется на 5 марта.

"Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Макарова.

Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1" артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).