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04.03.19 12:11
Уголовное дело по факту отравления детей в детсадах возбуждено в Брянске
Отмечается, что по материалам прокурорской проверки СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до шести лет).
Пресс-служба уточняет, что отравление молочной продукцией произошло 20 февраля в детских садах N 141 "Жемчужинка", N 149 "Сказочный", N 20 "Катюша", N 166 "Буратино", N 63 "Веснушки".
Ранее сообщалось, что в этот день в медицинские учреждения Брянска поступили шесть детей с признаками кишечной инфекции. Через сутки они были выписаны. По информации местных СМИ, дети отравились кефиром.
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