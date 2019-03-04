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04.03.19 12:27

Самарская школа взята на контроль областного Минобра после драки восьмиклассников

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Министерство образования и науки Самарской области взяло под постоянный контроль ситуацию в школе села Хворостянка после драки двух учеников восьмого класса, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе правительства региона.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что учащийся школы Азат Алгалиев в начале учебного года получил сотрясение мозга и перелом носа в результате драки с одноклассником. Драка началась после того, как одноклассник оскорбил мать-инвалида А.Алгалиева.

Со слов мамы мальчика, приведенных в публикации, после драки мальчик провел в больнице две недели. После этого в школе ребенку объявили бойкот, а на нее саму оказывалось давление со стороны администрации школы.

"По данным фактам министерство образования и науки Самарской области дважды проводило выездные проверки совместно с администрацией Хворостянского района. Юго-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области поручено держать ситуацию в школе села Хворостянка на постоянном контроле", - сказал собеседник агентства.

По результатам проверки установлено, что в пятницу, 7 сентября 2018 года, в 8 "Б" классе было пять уроков. На втором уроке русского языка между мальчиками была незначительная словесная перепалка.

"После замечаний учителя мальчики успокоились. После урока русского языка на крыльце школы Алгалиев Азат попытался ударить Макарова Кирилла, но их вовремя развел в разные стороны дежурный учитель. Оставшиеся уроки прошли без замечаний", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что "о драке между подростками, произошедшей по дороге домой, информация поступила в образовательное учреждение 12 сентября 2018 от сотрудников полиции".

При этом по результатам проверки установлено, что учащиеся 8 "Б" класса К.Макаров и А.Алгалиев обучаются в одном классе с 5 класса. Никаких конфликтных ситуаций до 7 сентября 2018 года между подростками не было.

"С обучающимися образовательного учреждения проведены воспитательные беседы. В настоящее время Алгалиев Азат посещает образовательное учреждение. Обстановка в классе доброжелательная. Макаров Кирилл и его родители принесли извинения Азату и его семье. Макаров Кирилл поставлен на профилактический учет инспекции по делам несовершеннолетних Хворостянского района", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мама А.Алгалиева на встрече со специалистами Юго-Западного управления в присутствии руководителя образовательного учреждения и классного руководителя сына высказалась об отсутствии с ее стороны вопросов в части осуществления педагогического и воспитательного процесса в школе.

Между тем мама А.Алгалиева в комментариях в СМИ рассказывает о том, как она и ее сестра убиралась в доме классного руководителя в обмен на то, чтобы ее сын не получал "двойки" по английскому языку.

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